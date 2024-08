Mato Grosso se Destaca no Meeting Brasil 2024 para Atrair Turistas Latinos O Governo de Mato Grosso participa do Meeting Brasil 2024, evento estratégico que conecta destinos e empresas de turismo do Brasil...

O Governo de Mato Grosso participa do Meeting Brasil 2024, evento estratégico que conecta destinos e empresas de turismo do Brasil com agentes de viagens e operadores da América Latina. A iniciativa é realizada em quatro etapas, que são sediadas em cidades-chave diferentes da América do Sul: Buenos Aires, Argentina (30 de julho), Santiago, Chile (1º de agosto), Santa Cruz de La Sierra, Bolívia (05 de agosto) e Lima, Peru (07 de agosto).

