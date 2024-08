Momento MT |Do R7

Mato Grosso: Segurança Jurídica como Chave para Investimentos O governador Mauro Mendes, participou nesta sexta-feira (16.08) do 23º Fórum Empresarial LIDE, no Rio de Janeiro, e destacou que...

O governador Mauro Mendes, participou nesta sexta-feira (16.08) do 23º Fórum Empresarial LIDE, no Rio de Janeiro, e destacou que Mato Grosso possui um ambiente propício aos negócios, com foco na segurança jurídica para atrair investimentos e impulsionar o desenvolvimento regional.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.