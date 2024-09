Mato Grosso: um crescimento populacional impressionante

Momento MT |Do R7

Mato Grosso atingiu 3.836.399 habitantes, segundo a mais recente estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta quinta-feira (29/08) no Diário Oficial da União. O estado registrou um aumento de 1,37% em sua população em comparação ao ano anterior, reforçando seu papel como uma das principais potências econômicas do Brasil, especialmente devido ao agronegócio.

