Matopiba: a nova fronteira do agronegócio brasileiro A região do Matopiba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, tem se destacado como uma das principais áreas...

A região do Matopiba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, tem se destacado como uma das principais áreas de expansão agrícola do Brasil. Com um território de cerca de 414.381 km², a região concentra vastas áreas de cerrado, que representam 90% de sua cobertura vegetal, sendo alvo de grandes investimentos para a produção de commodities agrícolas.

