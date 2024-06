Mauro Mendes e Kalil Baracat firmam parceria milionária para obras em Várzea Grande

Alto contraste

A+

A-

Reforçando a importância para Várzea Grande e para sua população nas relações institucionais mantidas com o Governo do Estado através do governador Mauro Mendes, com a Bancada Federal representada pelo senador Jayme Campos e pelo deputado Coronel Assis, com a Assembleia Legislativa, através do seu presidente, Eduardo Botelho e dos deputados estaduais, Fábio Tardin, Júlio Campos, Paulo Araújo e Sebastião Rezende, o prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat acompanhado do presidente da Câmara Municipal, Pedro Paulo Tolares, assinou hoje convênio da ordem de R$ 20.566 milhões para obras de pavimentação asfáltica de novas ruas e avenidas e para obras de recapeamento de pavimento já desgastado pelo uso e tempo. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Projeção no Congresso nesta segunda pretende conscientizar sobre a fissura labiopalatina

• Primeira-dama de MT participa da entrega de veículos da PJC ao programa SER Família Mulher

• Relator diz que Tesouro pode alterar metas da dívida pública na LDO

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.