MC Daniel Responde Críticas e Celebra a Chegada do Primeiro Filho Na última segunda-feira (19), MC Daniel surpreendeu os seguidores ao anunciar que ele e sua namorada Lorena Maria esperam o primeiro... Momento MT|Do R7 20/08/2024 - 13h31 (Atualizado em 20/08/2024 - 13h31 ) ‌



Na última segunda-feira (19), MC Daniel surpreendeu os seguidores ao anunciar que ele e sua namorada Lorena Maria esperam o primeiro filho do casal. Na ocasião, o funkeiro apareceu nos stories do Instagram para falar sobre as críticas que recebeu e afirmou que conversou com Lorena para ela não absorver os comentários negativos.

