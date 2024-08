Medidas Urgentes para Evitar Crise Energética no Norte O acionamento de termelétricas a gás natural e a redução do uso de usinas hidrelétricas do Norte são medidas preventivas recomendadas... Momento MT|Do R7 21/08/2024 - 19h01 (Atualizado em 21/08/2024 - 19h01 ) ‌



Imagem ilustrativa sobre energia

O acionamento de termelétricas a gás natural e a redução do uso de usinas hidrelétricas do Norte são medidas preventivas recomendadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para evitar problemas de abastecimento no país, especialmente nos horários de pico de consumo de energia.

