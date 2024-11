Medidas urgentes para proteger a fauna do Pantanal O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 15ª Promotoria de Justiça Cível de Defesa do Meio Ambiente Natural de Cuiabá... Momento MT|Do R7 21/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 21/10/2024 - 21h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 15ª Promotoria de Justiça Cível de Defesa do Meio Ambiente Natural de Cuiabá, ingressou com ação civil pública ambiental contra o Estado de Mato Grosso requerendo, em pedido liminar, a adoção de providências imediatas para assegurar a sobrevivência da fauna no Pantanal, em razão da extrema escassez de recursos hídricos na região. Foi requerido ao Poder Judiciário que determine ao Estado o prazo de cinco dias para realização de ações de dessedentação (local onde os animais matam a sede), na Estrada Parque Transpantaneira. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• ACP requer medidas urgentes para garantir sobrevivência de animais

• Comissão aprova mesmas regras de tratamento para diferentes agentes de saúde

• Corpo de Bombeiros combate 20 incêndios florestais em Mato Grosso nesta segunda-feira (21)

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.