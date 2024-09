Mel Fronckowiak compartilha experiências sobre o parto da filha Mel Fronckowiak deu à luz sua segunda filha, fruto do casamento com Rodrigo Santoro, há cerca de duas semanas e respondeu algumas perguntas...

Mel Fronckowiak deu à luz sua segunda filha, fruto do casamento com Rodrigo Santoro, há cerca de duas semanas e respondeu algumas perguntas sobre maternidade. Em uma interação com os seguidores, nessa terça-feira (10), a atriz contou um pouco de como foi o parto e da experiência com a amamentação.

