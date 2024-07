Memorial da Covid-19: Um Tributo da Fiocruz às Vítimas da Pandemia A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai lançar no dia 6 de agosto próximo a pedra fundamental do memorial alusivo à pandemia de covid... Momento MT|Do R7 30/07/2024 - 20h03 (Atualizado em 30/07/2024 - 20h03 ) ‌



Memorial da Covid-19

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai lançar no dia 6 de agosto próximo a pedra fundamental do memorial alusivo à pandemia de covid-19. A finalidade é homenagear às vítimas dos efeitos da crise sanitária, que deixou mais de 700 mil mortos no país e promover uma reflexão sobre esse momento histórico.

