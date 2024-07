Menina de 12 Anos Resgatada Após Desaparecimento com Estranho Maria Gomez-Perez, uma menina de 12 anos que desapareceu em Gainesville, Geórgia, no dia 29 de maio, foi encontrada com segurança... Momento MT|Do R7 26/07/2024 - 21h03 (Atualizado em 26/07/2024 - 21h03 ) ‌



Antonio Agustin foi preso

Maria Gomez-Perez, uma menina de 12 anos que desapareceu em Gainesville, Geórgia, no dia 29 de maio, foi encontrada com segurança em Dover, Ohio. A recuperação ocorreu após ela usar uma nova conta do Facebook para contatar seu pai e informar que estava bem.

