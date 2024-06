Minas Gerais reúne mulheres do agronegócio em evento inspirador

Mais de 200 mulheres do agronegócio mineiro se reuniram em Belo Horizonte para debater liderança, representatividade e educação no setor. O encontro, promovido pelo Sistema Faemg Senar, Comissão de Direito do Agronegócio de Minas e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foi uma oportunidade para as participantes trocarem experiências e buscarem soluções para os desafios que enfrentam.

