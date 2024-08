Ministério da Saúde Alerta: Evite Fumaça e Exercícios ao Ar Livre Em meio ao segundo dia consecutivo de forte nevoeiro em diversas regiões brasileiras, proveniente da fumaça de incêndios registrados... Momento MT|Do R7 26/08/2024 - 20h01 (Atualizado em 26/08/2024 - 20h01 ) ‌



Fumaça e Saúde

Em meio ao segundo dia consecutivo de forte nevoeiro em diversas regiões brasileiras, proveniente da fumaça de incêndios registrados no Norte e no Sudeste do país, o Ministério da Saúde orientou que a população evite, ao máximo, a exposição ao ar livre e a prática de atividades físicas.

