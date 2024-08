Ministério da Saúde Reúne Especialistas para Discutir Casos de Mpox no Brasil Em meio ao aumento de casos de mpox e à circulação de uma nova variante do vírus no continente africano, o Ministério da Saúde... Momento MT|Do R7 12/08/2024 - 16h07 (Atualizado em 12/08/2024 - 16h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Imagem sobre mpox

Em meio ao aumento de casos de mpox e à circulação de uma nova variante do vírus no continente africano, o Ministério da Saúde do Brasil convocou para esta terça-feira (13) uma reunião para tratar da doença.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Unicef alerta sobre qualidade do ar insalubre em cidades do Amazonas

• Com 709 casos de mpox no Brasil, ministério convoca reunião

• Comissão da Câmara debate perfil do caminhoneiro autônomo e políticas públicas para a categoria