Ministério Público de MT lamenta a perda de procurador aposentado

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso decretou luto oficial por três dias em razão do falecimento do procurador de Justiça aposentado Siger Tutiya, 78 anos, ocorrido nesta quarta-feira (04). O velório acontece nesta quinta, das 10h às 16h, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça. A cerimônia de cremação será restrita à família em dia e horário a serem definidos.

