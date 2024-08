Ministério Público do Trabalho se opõe a mudanças na jornada de aeronautas Com o setor aéreo em evidência devido a um trágico acidente que vitimou 62 pessoas, o Ministério Público do Trabalho (MPT) reafirmou... Momento MT|Do R7 14/08/2024 - 17h36 (Atualizado em 14/08/2024 - 17h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Imagem relacionada ao MPT

Com o setor aéreo em evidência devido a um trágico acidente que vitimou 62 pessoas, o Ministério Público do Trabalho (MPT) reafirmou sua posição contrária a qualquer mudança nas normas em vigor que resulte em aumento da jornada de trabalho ou redução do intervalo de descanso de pilotos de aviões, bem como de comissários e mecânicos de voo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Ideb cresce e mostra aumento da qualidade da educação básica

• Primeira-dama de MT entrega 152 chaves de casas do Programa SER Família Habitação

• Polícia Militar forma 38 alunos para fiscalização de trânsito