Ministério Público participa do 2º Curso de Policiamento em Estádios

O 2º Curso de Capacitação de Policiamento em Estádios, promovido pela Polícia Militar de Mato Grosso, começou nesta segunda-feira (1º), com o objetivo de aprimorar a atuação policial dentro de praças desportivas do Estado. Ao todo, 40 alunos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Judiciária Civil, Polícia Penal, Guarda Municipal de Várzea Grande e Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob) serão capacitados. As aulas são ministradas na sede do 10º Batalhão da PM, no Ginásio Aecim Tocantins e na Arena Pantanal.

