Ministério Público promove atividade no Lar dos Idosos de Juara

A 1ª Promotoria de Justiça Cível de Juara (a 709km de Cuiabá) participou, na tarde de terça-feira (25), de uma atividade de Prevenção e Diversão no Lar dos Idosos do município, em alusão à campanha Junho Violeta – Mês de Conscientização sobre o Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. A programação incluiu atividades recreativas, karaokê e a entrega de mobílias adquiridas com recursos destinados pelo Ministério Público de Mato Grosso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.