Mobilidade Garantida: Rio se Prepara para o Concurso Nacional Unificado O município do Rio montou um esquema especial de trânsito e transportes para garantir a mobilidade das pessoas que vão participar... Momento MT|Do R7 16/08/2024 - 08h06 (Atualizado em 16/08/2024 - 08h06 )



Esquema especial de trânsito no Rio para o concurso

O município do Rio montou um esquema especial de trânsito e transportes para garantir a mobilidade das pessoas que vão participar do Concurso Nacional Unificado (CNU) neste domingo (18). Em toda a cidade, 125.518 candidatos estarão distribuídos por 276 locais onde as provas serão aplicadas.

