Mobilização do Agro: Tratores em Brasília!

O Movimento SOS Agro RS expressou sua profunda insatisfação com a medida provisória recentemente apresentada pelo Governo Federal, que, segundo os produtores rurais, não atende às necessidades do setor. Nesta terça-feira (13.08), os organizadores do SOS Agro RS seguirão para Brasília, onde entregarão a carta à Superintendência do Ministério da Agricultura.

