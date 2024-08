Momentos de Tensão: Menina Fica Suspensa em Tirolesa a 100m de Altura Uma criança do Reino Unido viveu momentos de tensão ao ficar presa a mais de 100 metros acima do nível do mar em um penhasco em... Momento MT|Do R7 05/08/2024 - 20h08 (Atualizado em 05/08/2024 - 20h08 ) ‌



Menina ficou presa em tirolesa

Uma criança do Reino Unido viveu momentos de tensão ao ficar presa a mais de 100 metros acima do nível do mar em um penhasco em Bali, na Indonésia. O incidente ocorreu enquanto a menina usava uma tirolesa que, conforme relatado, não tinha autorização para funcionar.

