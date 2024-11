Momentos inesquecíveis: crianças celebram na Arena Pantanal “Sem dúvida, foram dias incríveis em que vimos muitas crianças emocionadas e cheias de alegria. Ver a alegria dessas crianças é algo... Momento MT|Do R7 13/10/2024 - 16h48 (Atualizado em 13/10/2024 - 16h48 ) twitter

“Sem dúvida, foram dias incríveis em que vimos muitas crianças emocionadas e cheias de alegria. Ver a alegria dessas crianças é algo que não tem preço”, declarou a secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Cel. Grasi Paes Bugalho no evento do Dia das Crianças, na Arena Pantanal. A ação do Governo de Mato Grosso, organizada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), que conta com a parceria do Programa SER Família Criança, idealizado pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, beneficiou, somente nesse sábado (12.10), 500 crianças.

