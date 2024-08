Monitoramento Intensificado: Defesa Civil em Ação Contra Incêndios em SP A Defesa Civil do estado de São Paulo mantém os 48 municípios que tiveram focos de incêndio no último fim de semana em alerta máximo... Momento MT|Do R7 27/08/2024 - 17h42 (Atualizado em 27/08/2024 - 17h42 ) ‌



A Defesa Civil do estado de São Paulo mantém os 48 municípios que tiveram focos de incêndio no último fim de semana em alerta máximo. Segundo a Defesa Civil, durante esta semana essas cidades serão monitoradas 24 horas por dia. No momento, não há focos ativos relacionados com os incêndios monitorados pelo Gabinete de Crise.

