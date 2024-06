Momento MT |Do R7

Monólito misterioso é removido de deserto e levado a “local secreto” A Polícia de Las Vegas informou, nesta sexta-feira (21), que removeu o monólito misterioso encontrado no deserto de Nevada no início...

Gass Peak fica em Las Vegas

A Polícia de Las Vegas informou, nesta sexta-feira (21), que removeu o monólito misterioso encontrado no deserto de Nevada no início desta semana. Segundo as autoridades, o objeto foi guardado em um "local secreto".

