Montanhista brasileiro morre em trágico acidente no Peru O montanhista brasileiro Marcelo Motta Delvaux morreu após cair em uma rachadura no Nevado Coropuna, a quarta montanha mais alta...

Marcelo Delvaux desapareceu no Coropuna, no Peru

O montanhista brasileiro Marcelo Motta Delvaux morreu após cair em uma rachadura no Nevado Coropuna, a quarta montanha mais alta do Peru. As buscas foram encerradas neste domingo (7), segundo informações de familiares.

