Moradores do Costa Verde e região aprovam ação social e de beleza realizada pela Casa de Sarita

As moradoras do bairro Costa Verde, Santa Maria e regiões adjacentes aproveitaram o último sábado do mês de junho, para conhecer um pouco mais das atividades desenvolvidas pela Casa de Sarita, numa ação realizada no próprio bairro. A iniciativa agradou as participantes, que não só aprovaram a ação social, como aproveitaram o momento para cuidarem da saúde e beleza.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.