Moro critica decisões que afetam liberdade de expressão no Brasil

Em pronunciamento em Plenário, o senador Sergio Moro (União-PR) expressou preocupação com os impactos da decisão judicial que suspendeu a rede social X (antigo Twitter) no Brasil e o bloqueio de contas bancárias da empresa de satélites Starlink — ambas propriedades do empresário Elon Musk. Segundo Moro, a decisão afeta a liberdade de expressão e causa prejuízo econômico significativo para o país. Ele destacou que a questão foi discutida em uma audiência pública realizada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) nesta terça-feira (10).

