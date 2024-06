Mostra de teatro em Sorriso promete emocionar o público

Mais uma vez as cortinas do Auditório Farroupilha, no Centro de Eventos Ari José Riedi, se abrirão para a população sorrisense. Pouco mais de uma semana do término do Festival de Artes Cênicas de Sorriso (Faces), o teatro ganha corpo novamente. Desta vez, professores e alunos das oficinas de teatro da Secretaria de Turismo, Cultura e Juventude (Semcultj) apresentarão as atividades desenvolvidas ao longo do semestre.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.