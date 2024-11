Mostras pedagógicas do programa União Faz a Vida destacam projetos de 2024 Programa atende 18 unidades escolares no Município. Em continuidade a série de Mostras Pedagógicas que marcam o encerramento das atividades...

Em continuidade a série de Mostras Pedagógicas que marcam o encerramento das atividades de 2024, do Programa União Faz a Vida (PUFV), o Cemeis Doce Infância, no Bairro Rota do Sol, realiza nesta quinta-feira (17), a exposição dos projetos desenvolvidos ao longo do ano, elaborados por alunos com a orientação dos professores.

