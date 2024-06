Motorista é flagrado conduzindo sob efeito de cocaína na BR-174

Na manhã deste domingo (23), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal ( PRF) estava no km 488 da BR-174, no município de Comodoro/MT, realizando um comando de fiscalização de trânsito. Durante a abordagem de uma SCANIA/R124, conduzida por um homem de 36 anos, os policiais notaram que o motorista apresentava respiração acelerada, nervosismo e pupilas dilatadas ao descer do veículo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.