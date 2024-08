Momento MT |Do R7

Motorista Fugitivo é Capturado Após Atropelamento Fatal em Várzea Grande O motorista da carreta que provocou um atropelamento com morte, na manhã de sexta-feira (02.08), no bairro Novo Mundo, em Várzea...

O motorista da carreta que provocou um atropelamento com morte, na manhã de sexta-feira (02.08), no bairro Novo Mundo, em Várzea Grande, e fugiu do local, foi identificado pela Polícia Civil, nas investigações contínuas da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran).

