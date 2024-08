Movimento MT Por Elas: Uma Nova Esperança no Combate à Violência Doméstica A primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, idealizadora do programa SER Família Mulher, lança nesta segunda-feira (19.08), às...

A primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, idealizadora do programa SER Família Mulher, lança nesta segunda-feira (19.08), às 16h, no Salão Cloves Vetoratto, localizado no Palácio Paiaguás, o ‘Movimento MT Por Elas’ de combate à violência doméstica contra mulheres.

