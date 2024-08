MP Aciona Empresas de Telefonia para Melhorar Serviços em Água Boa

Momento MT |Do R7

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Promotoria de Justiça de Água Boa, ajuizou Ação Civil Pública contra empresas de telefonia que prestam serviço no município para que melhorem a qualidade da telecomunicação móvel, procedendo aos reparos, substituições e ampliação dos equipamentos existentes no prazo de 30 dias.

