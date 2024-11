MP de Mato Grosso pede indenização milionária a empresa por danos ambientais A 3ª Promotoria de Justiça Cível de Sorriso (a 420km de Cuiabá) ajuizou Ação Civil Pública (ACP) contra a Luft Logistics Agribusiness... Momento MT|Do R7 15/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 15/10/2024 - 16h09 ) twitter

A 3ª Promotoria de Justiça Cível de Sorriso (a 420km de Cuiabá) ajuizou Ação Civil Pública (ACP) contra a Luft Logistics Agribusiness, requerendo a condenação da empresa ao pagamento de R$ 40 milhões a título de indenização para a reparação dos danos extrapatrimoniais coletivos causados em desfavor da população de Sorriso e pelas condutas ilícitas praticadas. O Ministério Público de Mato Grosso acionou a empresa em razão do armazenamento irregular de toneladas de agrotóxicos, o que provocou um incêndio de grandes proporções, que resultou na contaminação do solo, do lençol freático e do ar atmosférico, encobrindo a cidade de Sorriso com fumaça tóxica. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



