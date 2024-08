MPF Luta pela Preservação de Cavidade Pré-Histórica em Minas Gerais A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico... Momento MT|Do R7 22/08/2024 - 22h00 (Atualizado em 22/08/2024 - 22h00 ) ‌



Cavidade Pré-Histórica em Minas Gerais

A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) com a finalidade de proteger uma cavidade pré-histórica, encontrada no município mineiro de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte.

