MPMT apresenta sistema inovador ao Ministério Público paulista
Momento MT|Do R7
18/10/2024 - 20h48 (Atualizado em 18/10/2024 - 20h48 )

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) apresentou, na tarde de quinta-feira (17), o Sistema de Planejamento e Gestão (Sisplan) à equipe do Ministério Público de São Paulo (MPSP), em uma reunião virtual realizada por meio da plataforma Microsoft Teams. O interesse do Ministério Público paulista pelo sistema desenvolvido em Mato Grosso surgiu após a apresentação da ferramenta no “1º Encontro Nacional de Gestão Estratégica: governança para líderes e membros das unidades do Ministério Público brasileiro”, realizado em Salvador (BA), no mês de agosto. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



