MPMT fará audiência para melhorar atendimento aos passageiros A 6ª Promotoria de Justiça Civil de Cuiabá, vinculada ao Núcleo de Defesa da Cidadania e do Consumidor do Ministério Público de Mato... Momento MT|Do R7 21/01/2025 - 12h07 (Atualizado em 21/01/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A 6ª Promotoria de Justiça Civil de Cuiabá, vinculada ao Núcleo de Defesa da Cidadania e do Consumidor do Ministério Público de Mato Grosso, notificou a RM Transportes e Turismo, a Agência Reguladora de Serviços Públicos – Ager/MT, a Secretaria de Estado de Infraestrutura – Sinfra e a concessionária Sinat, que explora o Terminal Rodoviário de Cuiabá, a participarem de audiência extrajudicial, no próximo dia 10 de fevereiro, para discutir a adoção de medidas que melhorem a estrutura e as condições de funcionamento do terminal de embarque e desembarque de passageiros localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, conhecido como “Rodoviária do Coxipó”. O ponto de parada de ônibus intermunicipais e interestaduais é administrado pela RM Transportes e Turismo. Saiba mais sobre essa importante audiência e suas implicações no atendimento aos passageiros consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF e Receita Federal deflagram operação visando reprimir o comércio ilegal de eletrônicos no RS

Descumprir medida protetiva para criança ou adolescente pode ter pena aumentada

Semob anuncia liberação total do trânsito no viaduto da Avenida do CPA