MPMT promove curso sobre crises na segurança pública Em atendimento à recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que dispõe sobre os protocolos de atuação do Ministério... Momento MT|Do R7 22/10/2024 - 19h09 (Atualizado em 22/10/2024 - 19h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em atendimento à recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que dispõe sobre os protocolos de atuação do Ministério Público nos contextos de crise no sistema de segurança pública e no sistema prisional, o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) promoverá o curso “Atuação Ministerial em Crises na Segurança Pública: à luz da Recomendação nº 90/2022 do CNMP” nos dias 24 e 25 de outubro, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Cuiabá. A capacitação é voltada para membros e servidores do MPMT e integrantes da Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Corpo de Bombeiros Militar. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Bombeiros militares atendem vítima após acidente de trânsito envolvendo moto e carro

• PF desarticula grupo por estelionato previdenciário e associação criminosa no MS

• Autor de furto em comércio com diversas passagens criminais é preso pela Polícia Civil em Nobres

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.