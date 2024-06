MT Prev Itinerante leva informações previdenciárias para Diamantino

O Mato Grosso Previdência (MT Prev) estará em Diamantino (183 km da capital) nesta quinta-feira (27.06) com o projeto MT Prev Itinerante. O encontro com os servidores estaduais ativos e inativos da região será realizado no auditório da Diretoria Regional de Educação (DRE), com palestras no período da manhã, com início às 8h, e Plantão Tira Dúvidas, a partir de 13h30.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.