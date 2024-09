Mudanças nos locais de votação no Rio de Janeiro Cerca de um milhão de eleitores de dez cidades do Rio de Janeiro, incluindo a capital, vão votar no dia 6 de outubro em locais diferentes... Momento MT|Do R7 05/09/2024 - 19h21 (Atualizado em 05/09/2024 - 19h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cerca de um milhão de eleitores de dez cidades do Rio de Janeiro, incluindo a capital, vão votar no dia 6 de outubro em locais diferentes dos que estavam acostumados. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a alteração dos endereços de 444 seções foi feita para garantir a segurança dos eleitores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Etapa Várzea Grande do Fetran encerra nesta sexta (06)

• Desvalorização de commodities faz superávit comercial recuar em agosto

• MP do Rio denunciou 58 policiais no primeiro semestre de 2024