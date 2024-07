Mulher confunde porta do banheiro com saída de emergência e suspende voo na China Uma mulher provocou o esvaziamento de um voo após confundir a porta do banheiro do avião com a saída de emergência. O caso aconteceu...

O escorregador de evacuação do avião fosse acionado

Uma mulher provocou o esvaziamento de um voo após confundir a porta do banheiro do avião com a saída de emergência. O caso aconteceu na última quinta-feira (4), em uma viagem realizada pela empresa Air China da cidade de Quzhou para Chengdu. As informações são do jornal South China Morning Post.

