Mulher é presa pela Polícia Militar com porções de cocaína e comprimidos de ecstasy Uma mulher, de 33 anos, foi presa pela Polícia Militar por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quarta-feira (12.3), em Rondonópolis... Momento MT|Do R7 13/03/2025 - 20h06 (Atualizado em 13/03/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher, de 33 anos, foi presa pela Polícia Militar por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quarta-feira (12.3), em Rondonópolis. Com a suspeita, a PM apreendeu porções de cocaína e comprimidos de substância análoga ao ecstasy. A suspeita foi localizada durante patrulhamento da equipe do 5º Batalhão, na região do Parque Industrial Vetorasso. Os militares estavam na viatura e flagraram a mulher, atrás de uma barraca, tentando danificar seu aparelho celular.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre essa ocorrência.

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil investiga desaparecimento de homem em Itiquira

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte recebe representantes da Águas Cuiabá

Escola de Governo dá continuidade ao ciclo de palestras sobre mulheres no Poder Executivo Estadual