Momento MT |Do R7

Mulher é presa por tráfico de drogas em Nova Mutum Policiais militares da Força Tática do 26º Batalhão prenderam uma mulher, nesta quarta-feira (11.09), por tráfico de drogas, em Nova...

Policiais militares da Força Tática do 26º Batalhão prenderam uma mulher, nesta quarta-feira (11.09), por tráfico de drogas, em Nova Mutum. As equipes apreenderam 118 porções de entorpecentes diversos com a suspeita.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.