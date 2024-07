Mulheres parlamentares do G20 discutem desafios para igualdade no trabalho Mulheres parlamentares de todo o mundo citaram a divisão desigual do trabalho de cuidados como um dos principais obstáculos para...

Mulheres parlamentares de todo o mundo citaram a divisão desigual do trabalho de cuidados como um dos principais obstáculos para a igualdade entre homens e mulheres no campo do trabalho. O assunto foi discutido na 3ª sessão de trabalho da 1ª Reunião de Mulheres Parlamentares do P20, o fórum do Legislativo do G20, nesta terça-feira (2) em Maceió (AL). O tema da sessão foi “Promoção da igualdade, autonomia econômica das mulheres e superação do racismo”.

