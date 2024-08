Murilo Huff e o Talento Musical do Filho Léo: Um Show de Evolução! Murilo Huff, de 28 anos, encantou os seguidores ao compartilhar um novo vídeo de Léo, de 4 anos, fruto do relacionamento que teve... Momento MT|Do R7 14/08/2024 - 09h37 (Atualizado em 14/08/2024 - 09h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Murilo Huff, de 28 anos, encantou os seguidores ao compartilhar um novo vídeo de Léo, de 4 anos, fruto do relacionamento que teve com Marília Mendonça. Na última segunda-feira (12), o sertanejo publicou um vídeo ensinando o menino a tocar bateria e mostrou como as habilidades musicais do garoto têm evoluído.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Murilo Huff encanta web ao mostrar o filho Leo, aprendendo a tocar bateria; ‘Evoluindo’

• Conab refaz previsões e diz que safra 23/24 será de 298,6 milhões de toneladas

• Campanha de Kamala Harris diz ter sido alvo de hackers estrangeiros; FBI investiga