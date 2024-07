Mutirão de cirurgias eletivas traz alívio para pacientes em Cuiabá

Alto contraste

“Meu pai estava aguardando há quase um ano e meio a realização dessa cirurgia. Estávamos preocupados e apreensivos com a demora, mas graças a este mutirão, meu pai será operado. Ontem, recebemos a ligação da Regulação informando sobre o agendamento, e amanhã, se Deus quiser, já estaremos em casa”, disse a filha de seu Wilson dos Santos, de 72 anos, que faz parte do grupo de pacientes que participaram do ponto inicial do projeto de ampliação das cirurgias eletivas no antigo Pronto- Socorro de Cuiabá, administrado pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



