Mutirão de cirurgias em Cuiabá: avanço na redução da fila de espera

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, através da Secretaria Adjunta de Atenção Hospitalar e Complexo Regulador, anunciou um balanço positivo das primeiras duas semanas do mutirão de cirurgias eletivas realizado no antigo Pronto Socorro. Desde o início do mutirão, aproximadamente 200 cirurgias foram realizadas até a última quarta-feira (17), marcando um avanço na redução da fila de espera por procedimentos não emergenciais.

