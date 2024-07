Mutirão de Limpeza Promove Transformação no Bairro Novo Terceiro Os moradores do bairro Novo Terceiro receberão mais uma ação do mutirão de limpeza coordenado e executado pela Prefeitura de Cuiabá...

Os moradores do bairro Novo Terceiro receberão mais uma ação do mutirão de limpeza coordenado e executado pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb). As atividades começarão nesta sexta-feira (26) e continuarão durante o final de semana, abrangendo todas as avenidas, praças, córregos e viadutos da região.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.