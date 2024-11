Mutirão de Negociação do Refis 2024 começa na próxima semana

A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal da Receita, inicia na próxima segunda-feira (21) o Mutirão de Negociação do Programa de Regularização Fiscal (Refis) 2024. Esta é a segunda edição do mutirão neste ano e traz aos contribuintes a oportunidade de quitar dívidas com o município, com descontos de até 95% em multas e juros para pagamentos à vista. O mutirão se estende até o dia 22 de novembro.

