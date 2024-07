Mutirão de serviços sociais e de saúde em Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, realiza nesta quinta-feira (11), a partir das 8h, mais um mutirão de serviços voltados à população em situação de vulnerabilidade, que está acolhida na Associação Terapêutica e Ambiental Paraíso (ATAAP). O primeiro mutirão nesse formato, voltado para as Unidades de Acolhimento para Adultos, ocorreu no dia 27 de junho, com mais de 83 atendimentos em diferentes áreas.

